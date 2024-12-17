Фьючерсы на апельсиновый сок установили исторический рекорд
Цены на поставки апельсинового сока (FCOJ, Frozen concentrate orange juice) на закрытии торгов 16 декабря обновили исторический максимум. Цена поставки январьского контракта составила $5,32 за фунт, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки устремились вверх на фоне опасений, что ураганы и плохая погода приведут к резкому уменьшению урожая апельсинов в США в этом году.
С начала года стоимость замороженного концентрата сока прибавила в стоимости более 45%. За год – более 70%, только за последние пять дней фьючерс прибавил в цене более 8%. Еще в мае Financial Times (FT) писала, что производители сока ищут альтернативу апельсинам из-за кризиса на рынке. Ранее производители могли смешивать запасы замороженного апельсинового сока прошлого сезона, срок годности которого составляет два года, с новым урожаем. Но сейчас из-за постоянно снижающихся объемов поставок этот метод уже не помогает поддерживать объемы выпуска. Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс сообщил FT, что долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов может стать производство сока из мандаринов, которые более устойчивы к изменению климата. Например, в Японии компания Seven & i Holdings прибегла к внутренним поставкам этого фрукта в стране и уже запустила производство мандариново-апельсинового сока.
Крупнейшими экспортерами апельсинового сока являются Бразилия и США, последние, как писал летом CNBC, столкнулись с кризисом в секторе производства. В частности, отрасль оказалась в затруднительном положении из-за экстремальных погодных условий, обусловленных изменением климата, постоянного ограничения поставок и болезни цитрусовых, известной как позеленение.
В Бразилии также произошли негативно сказавшиеся на отрасли события. Рост цен резко ускорился в конце июня после того, как исследовательский центр Fundecitrus предупредил, что Бразилия, крупнейший в мире производитель и экспортер апельсинового сока, вероятно, находится на пути к одному из худших урожаев апельсинов за последние три десятилетия. 10 декабря тот же центр выложил повторно переоцененный прогноз на два последующих года, который оказался ниже майского прогноза. Как свидетельствуют графики ICE, тогда цены устремились вверх, единовременно прибавив 32 цента в цене (с $5 до $5,32).
В октябре фьючерс уже устанавливал исторический максимум. Тогда это было связано с сокращением производства в США после того, как ураган «Милтон» обрушился на регион, писал Bloomberg. Как рассказывали отраслевые эксперты, более 3 млн коробок апельсинов могли быть уничтожены вследствие стихийного бедствия. Они же предположили, что урожай во Флориде, крупнейшем штате-производителе, может стать худшим с конца 1920 г.
10 декабря стало известно, что Мосбиржа планирует запуск сделок с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок. По словам управляющего директора рынка деривативов биржи Марии Патрикеевой, базовыми активами расчетных фьючерсов будут цены на эти товары на зарубежных рынках. Размеры контрактов в настоящий момент обсуждаются, но базово торговая площадка предлагает сделать их доступными для широкого круга участников торгов.