Фьючерсы на апельсиновый сок установили исторический рекорд

С начала года стоимость замороженного концентрата сока прибавила в стоимости более 45%. За год – более 70%, только за последние пять дней фьючерс прибавил в цене более 8%. Еще в мае Financial Times (FT) писала, что производители сока ищут альтернативу апельсинам из-за кризиса на рынке. Ранее производители могли смешивать запасы замороженного апельсинового сока прошлого сезона, срок годности которого составляет два года, с новым урожаем. Но сейчас из-за постоянно снижающихся объемов поставок этот метод уже не помогает поддерживать объемы выпуска. Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс сообщил FT, что долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов может стать производство сока из мандаринов, которые более устойчивы к изменению климата. Например, в Японии компания Seven & i Holdings прибегла к внутренним поставкам этого фрукта в стране и уже запустила производство мандариново-апельсинового сока.