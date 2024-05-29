FT: производители сока ищут альтернативу апельсинам из-за кризиса на рынке
Неблагоприятные погодные условия и болезни апельсиновых деревьев в Бразилии привели к снижению поставок и росту цен на фрукты. Из-за этого производители ищут альтернативную продукцию для выпуска сока с похожим вкусом, некоторые задумались об использовании мандаринов, пишет газета Financial Times (FT).
Помимо Бразилии, которая является крупнейшим экспортером апельсинов, поставки уже много лет сокращаются и из Флориды. В американском штате к 2008 г. распространилась неизлечимая болезнь позеленения цитрусовых, из-за чего фрукты становятся горькими.
Ранее производители могли смешивать запасы замороженного апельсинового сока прошлого сезона, срок годности которого составляет два года, с новым урожаем. Но сейчас из-за постоянно снижающихся объемов поставок этот метод уже не помогает поддерживать объемы выпуска. Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс сообщил FT, что долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов может стать производство сока из мандаринов, которые более устойчивы к изменению климата. Например, в Японии компания Seven & i Holdings прибегла к внутренним поставкам этого фрукта в стране и уже запустила производство мандариново-апельсинового сока.
Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордного уровня, а в этом месяце их рост ускорился из-за перспективы бедного урожая в Бразилии, отмечает FT. Издание со ссылкой на представителей отрасли пишет, что последствия кризиса потребители будут ощущать в течение многих лет и уже сейчас производители перекладывают на них растущие расходы.
В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в России впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков. Это может быть связано с введением акциза на газировку и введением маркировки, что повлияло на увеличение себестоимости продукта. В связи с этим сейчас наблюдается переток производителей в смежные товарные категории, которые не облагаются акцизом (соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы и др.). За январь – февраль 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство соков выросло на 25%, а сокосодержащих напитков – на 31%, рассказал «Ведомостям» директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.