Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

FT: производители сока ищут альтернативу апельсинам из-за кризиса на рынке

Ведомости

Неблагоприятные погодные условия и болезни апельсиновых деревьев в Бразилии привели к снижению поставок и росту цен на фрукты. Из-за этого производители ищут альтернативную продукцию для выпуска сока с похожим вкусом, некоторые задумались об использовании мандаринов, пишет газета Financial Times (FT).

Помимо Бразилии, которая является крупнейшим экспортером апельсинов, поставки уже много лет сокращаются и из Флориды. В американском штате к 2008 г. распространилась неизлечимая болезнь позеленения цитрусовых, из-за чего фрукты становятся горькими.

Ранее производители могли смешивать запасы замороженного апельсинового сока прошлого сезона, срок годности которого составляет два года, с новым урожаем. Но сейчас из-за постоянно снижающихся объемов поставок этот метод уже не помогает поддерживать объемы выпуска. Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс сообщил FT, что долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов может стать производство сока из мандаринов, которые более устойчивы к изменению климата. Например, в Японии компания Seven & i Holdings прибегла к внутренним поставкам этого фрукта в стране и уже запустила производство мандариново-апельсинового сока.

Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордного уровня, а в этом месяце их рост ускорился из-за перспективы бедного урожая в Бразилии, отмечает FT. Издание со ссылкой на представителей отрасли пишет, что последствия кризиса потребители будут ощущать в течение многих лет и уже сейчас производители перекладывают на них растущие расходы.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в России впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков. Это может быть связано с введением акциза на газировку и введением маркировки, что повлияло на увеличение себестоимости продукта. В связи с этим сейчас наблюдается переток производителей в смежные товарные категории, которые не облагаются акцизом (соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы и др.). За январь – февраль 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство соков выросло на 25%, а сокосодержащих напитков – на 31%, рассказал «Ведомостям» директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных