FT: производители сока ищут альтернативу апельсинам из-за кризиса на рынке

В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в России впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков. Это может быть связано с введением акциза на газировку и введением маркировки, что повлияло на увеличение себестоимости продукта. В связи с этим сейчас наблюдается переток производителей в смежные товарные категории, которые не облагаются акцизом (соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы и др.). За январь – февраль 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство соков выросло на 25%, а сокосодержащих напитков – на 31%, рассказал «Ведомостям» директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.