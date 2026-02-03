ВЭБ.РФ запускает федеральную систему сопровождения инвестиционных проектов
ВЭБ.РФ совместно с Минэкономразвития РФ по поручению российского президента Владимира Путина запускает единую федеральную систему поддержки инвестиционных проектов, учитывая региональный инвестиционный стандарт в субъектах страны. Об этом сообщила компания.
Создание единой экосистемы направлено на обеспечение понятного и прозрачного пути для инвесторов, отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов. По его словам, система должна быть бесшовной как в принятии инвестиционных решений, так и в вопросах локализации проекта и подбора мер поддержки.
Министерство экономического развития также придает большое значение созданию «бесшовного» клиентского пути для инвесторов. Они должны получать последовательную поддержку на всех этапах – от идеи до локализации и мер господдержки, добавил замглавы ведомства Денис Тюпышев. Система будет учитывать региональный инвестиционный стандарт в субъектах РФ, обеспечивая единство подходов. Совместно с ВЭБ.РФ был разработан единый бизнес-процесс. Профессиональные компетенции ВЭБ.РФ и консультации на всех этапах проекта, по его словам, помогут более эффективно решать задачи, включая федеральный проект «Повышение инвестиционной активности».
Путин предложил создать в России единую систему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ.РФ при участии Минэкономразвития 2 декабря. По его словам, это необходимо для увеличения вклада банков в развитие экономики, в том числе в регионах.