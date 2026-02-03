ВЭБ.РФ запускает федеральную систему сопровождения инвестиционных проектов

Министерство экономического развития также придает большое значение созданию «бесшовного» клиентского пути для инвесторов. Они должны получать последовательную поддержку на всех этапах – от идеи до локализации и мер господдержки, добавил замглавы ведомства Денис Тюпышев. Система будет учитывать региональный инвестиционный стандарт в субъектах РФ, обеспечивая единство подходов. Совместно с ВЭБ.РФ был разработан единый бизнес-процесс. Профессиональные компетенции ВЭБ.РФ и консультации на всех этапах проекта, по его словам, помогут более эффективно решать задачи, включая федеральный проект «Повышение инвестиционной активности».