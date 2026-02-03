Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ВЭБ.РФ запускает федеральную систему сопровождения инвестиционных проектов

Ведомости

ВЭБ.РФ совместно с Минэкономразвития РФ по поручению российского президента Владимира Путина запускает единую федеральную систему поддержки инвестиционных проектов, учитывая региональный инвестиционный стандарт в субъектах страны. Об этом сообщила компания.

Создание единой экосистемы направлено на обеспечение понятного и прозрачного пути для инвесторов, отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов. По его словам, система должна быть бесшовной как в принятии инвестиционных решений, так и в вопросах локализации проекта и подбора мер поддержки.

Министерство экономического развития также придает большое значение созданию «бесшовного» клиентского пути для инвесторов. Они должны получать последовательную поддержку на всех этапах – от идеи до локализации и мер господдержки, добавил замглавы ведомства Денис Тюпышев. Система будет учитывать региональный инвестиционный стандарт в субъектах РФ, обеспечивая единство подходов. Совместно с ВЭБ.РФ был разработан единый бизнес-процесс. Профессиональные компетенции ВЭБ.РФ и консультации на всех этапах проекта, по его словам, помогут более эффективно решать задачи, включая федеральный проект «Повышение инвестиционной активности».

Путин предложил создать в России единую систему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ.РФ при участии Минэкономразвития 2 декабря. По его словам, это необходимо для увеличения вклада банков в развитие экономики, в том числе в регионах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её