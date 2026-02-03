Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «Самолета» включат в индексы Мосбиржи и РТС с 4 февраля

Ведомости

Акции группы компаний «Самолет» попали в лист ожидания для включения в индекс Мосбиржи и РТС. Решение вступит в силу 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки. 

В соответствии с рекомендацией Индексного комитета Московская биржа установила коэффициент free-float акций «Самолета» на уровне 33%.

На фоне этой новости акции «Самолета» ускорили рост. К 19:17 мск они росли на 1,37% и стоили 978,2 руб. По состоянию на 19:54 мск акции «Самолета» показали прирост на 0,97%, достигнув 974,4 руб. за ценную бумагу. 

3 февраля «Самолет» по итогам оферты погасил облигации серии БО-П13 на общую сумму в 15,2 млрд руб. из 24,5 млрд руб. всего выпуска. Финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая отметила, что после прохождения оферты целями группы на 2026 г. остаются оптимизация и снижение долговой нагрузки в рамках дальнейшего укрепления финансовой устойчивости компании.

