Акции «Самолета» включат в индексы Мосбиржи и РТС с 4 февраля

3 февраля «Самолет» по итогам оферты погасил облигации серии БО-П13 на общую сумму в 15,2 млрд руб. из 24,5 млрд руб. всего выпуска. Финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая отметила, что после прохождения оферты целями группы на 2026 г. остаются оптимизация и снижение долговой нагрузки в рамках дальнейшего укрепления финансовой устойчивости компании.