Стоимость серебра росла более чем на 10%

По состоянию на 17:06 мск котировки поднимались на 10,46% до $92,015 за тройскую унцию. Спустя несколько минут рост замедлился: к 17:16 мск серебро торговалось по $91,305 за унцию (+9,61%). По данным на 17:58 мск, серебро торгуется уже по $90,195 за унцию (+8,28%).