Стоимость серебра росла более чем на 10%
Цена мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex ускорила рост, в ходе торгов он превышал 10%. Это следует из биржевых данных.
По состоянию на 17:06 мск котировки поднимались на 10,46% до $92,015 за тройскую унцию. Спустя несколько минут рост замедлился: к 17:16 мск серебро торговалось по $91,305 за унцию (+9,61%). По данным на 17:58 мск, серебро торгуется уже по $90,195 за унцию (+8,28%).
2 февраля драгметаллы показали резкое снижение: серебро подешевело на 3,41% до $75,86, а золото подешевело на 3,1% до $4 598,2 за унцию. Bloomberg отмечал, что падение цен с рекордных уровней стало неожиданным даже для опытных трейдеров. Январское ралли ускорилось из-за интереса инвесторов к защитным активам на фоне геополитических рисков, опасений ослабления доллара и вопросов к независимости Федеральной резервной системы США.
Поводом для распродажи серебра и золота стала новость о том, что президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша на пост главы ФРС. Это поддержало доллар и подорвало настроения участников рынка. Трейдеры считают Уорша сторонником жесткой борьбы с инфляцией, что усилило ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.