Выручка «Русагро» выросла на 16% в 2025 году

Ведомости

Консолидированная выручка «Русагро» без учета межсегментных элиминаций по итогам 2025 г. увеличилась на 16% по сравнению с годом ранее и достигла 423,8 млрд руб.

Выручка мясного бизнеса холдинга выросла на 71% и составила 94 млрд руб. Выручка сельскохозяйственного бизнеса возросла на 8% до 55 млрд руб. Выручка масложирового бизнеса продемонстрировала рост на 7% и достигла 208 млрд руб. Выручка сахарного бизнеса составила 68 млрд руб.

В IV квартале прошлого года общая выручка компании увеличилась на 11% и составила 156,7 млрд руб.

29 августа 2025 г. «Русагро» представило результаты за первое полугодие прошлого года. Выручка холдинга за указанный период выросла на 21% до 168 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% и достиг 17,7 млн руб. Рентабельность по показателю составила 10,5%. Чистая прибыль достигла 5,2 млн руб. (+20%). Чистый долг по состоянию на 30 июня 2025 г. составлял 107,8 млн руб.

«Русагро» – крупнейший агрохолдинг России. Основные активы компании находятся в Белгородской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Тульской и Волгоградской областях, Башкирии и Приморском крае.

