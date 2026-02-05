Выручка «Русагро» выросла на 16% в 2025 году

29 августа 2025 г. «Русагро» представило результаты за первое полугодие прошлого года. Выручка холдинга за указанный период выросла на 21% до 168 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% и достиг 17,7 млн руб. Рентабельность по показателю составила 10,5%. Чистая прибыль достигла 5,2 млн руб. (+20%). Чистый долг по состоянию на 30 июня 2025 г. составлял 107,8 млн руб.