Выручка «Мать и дитя» увеличилась на 31,2% в 2025 году
Общая выручка MD Medical, которая управляет сетью клиник «Мать и дитя», по итогам 2025 г. увеличилась на 31,2% относительно 2024 г. и достигла 43,5 млрд руб.
Сопоставимая выручка группы выросла на 15,6% год к году до 38,3 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за год составил 4,3 млрд руб. Число амбулаторных посещений показало рост на 76,2% и достигло 4,3 млн при одновременном увеличении среднего чека на 13,2% до 7000 руб. в Москве и 7,3% до 2700 руб. в регионах.
В IV квартале прошлого года общая выручка компании возросла на 38,5% и составила рекордные 12,6 млрд руб., в частности за счет результатов присоединившейся к ней сети медицинских центров «Эксперт», чья доля в выручке составила 16%. Сопоставимая выручка MD Medical увеличилась на 15,5% до 10,5 млрд руб.
Деньги на балансе группы на конец квартала составили 2,7 млрд руб. против 3,8 млрд руб. на 30 сентября 2025 г. В отчетном квартале значительные средства направлялись на выплату дивидендов и на покупку недвижимости под открытие нового госпиталя в Москве. Общий объем капитальных затрат составил 2,2 млрд руб.
Генеральный директор компании Марк Курцер подчеркнул, что группа осталась верна своей дивидендной политике и дважды выплатила в отчетном году дивиденды в размере более 60% от чистой прибыли.
В октябре 2025 г. совет директоров MD Medical решил выплатить дивиденды за первое полугодие прошлого года в размере 42 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направила в общей сложности 3,2 млрд руб.