Выручка «Мать и дитя» увеличилась на 31,2% в 2025 году

Сопоставимая выручка группы выросла на 15,6% год к году до 38,3 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за год составил 4,3 млрд руб. Число амбулаторных посещений показало рост на 76,2% и достигло 4,3 млн при одновременном увеличении среднего чека на 13,2% до 7000 руб. в Москве и 7,3% до 2700 руб. в регионах.