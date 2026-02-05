Мосбиржа уточнила расписание торгов в феврале и марте
Московская биржа напомнила, что 8 марта 2025 г. торги на рынках площадки проводится не будут.
В праздничный день 23 февраля и выходные дни 7–8, 21–22, 28 февраля, 1, 14–15 и 28–29 марта торги на фондовом и срочном рынках пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск и будут частью следующего торгового дня.
9 марта торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке СПФИ. На валютном рынке и рынке драгметаллов торги пройдут по всем инструментам, кроме сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, чья дата исполнения обязательств по первым частям приходится на день их заключения. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ осуществится с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, помимо депозитной маржи.
В остальные дни торги пройдут по стандартному расписанию.
30 декабря 2025 г. Мосбиржа сообщила о решении проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 г. Они пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня.