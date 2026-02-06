«СПБ биржа» не будет проводить торги 28 февраля и 1 марта
В выходные дни 28 февраля и 1 марта на «СПБ бирже» не будут проводиться торги из-за планового обновления функционала торговой системы и регламентных процедур.
Операции по регистрации и идентификации клиентов участников торгов 28 февраля осуществляться не будут. С 1 марта они станут доступны в обычном режиме. В остальные выходные дни торги на площадке будут проводиться по стандартному расписанию.
2 февраля «СПБ биржа» сообщила, что объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на площадке в январе вырос в 31 раз относительно аналогичного периода 2025 г. и достиг 178,3 млрд руб. По сравнению с декабрем показатель упал на 7,84%.
Количество активных счетов инвесторов в январе выросло в 27 раз в годовом выражении и сократилось на 1,58% в месячном и составило 1,83 млн. Участники торгов заключили в январе 32,18 млн сделок (-34,73% относительно декабря). Среднедневной объем торгов за месяц с учетом выходных дней составил 5,94 млрд руб. (-4,77%). Доля объема торгов по выходным достигла 4,73%, или 8,43 млрд руб., от общего объема торгов.