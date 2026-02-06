«СПБ биржа» не будет проводить торги 28 февраля и 1 марта

Количество активных счетов инвесторов в январе выросло в 27 раз в годовом выражении и сократилось на 1,58% в месячном и составило 1,83 млн. Участники торгов заключили в январе 32,18 млн сделок (-34,73% относительно декабря). Среднедневной объем торгов за месяц с учетом выходных дней составил 5,94 млрд руб. (-4,77%). Доля объема торгов по выходным достигла 4,73%, или 8,43 млрд руб., от общего объема торгов.