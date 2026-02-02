Объем торгов на «СПБ бирже» в январе увеличился в 31 раз
Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на «СПБ бирже» в январе 2026 г. вырос в 31 раз по сравнению с таким же периодом 2025 г. и составил 178,3 млрд руб. Относительно декабря показатель сократился на 7,84%.
Число активных счетов инвесторов в январе увеличилось на 27 раз в годовом выражении и снизилось на 1,58% в месячном до 1,83 млн. Участники торгов заключили в январе 32,18 млн сделок (-34,73% относительно декабря). Среднедневной объем торгов за месяц с учетом выходных дней составил 5,94 млрд руб. (-4,77%). Доля объема торгов по выходным достигла 4,73%, или 8,43 млрд руб., от общего объема торгов в январе.
Ивесторы заключили на «СПБ фьюче» 7010 сделок с расчетными фьючерсными контрактами на 70,24 млн руб. против 100,88 млн руб. в декабре.
В 2025 г. объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на «СПБ бирже» увеличился более чем в 30 раз год к году до 1,47 трлн руб. Среднедневной объем торгов вырос в 22 раза и достиг 4,21 млрд руб. Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в декабре составило рекордные за год 1,86 млн. Это в 37 раз превышает показатель годом ранее. Число участников торгов, чьи клиенты совершали сделки на площадке в прошлом году, возросло до 32.
На конец года инвесторам были доступны 243 российские ценные бумаги. В 2025 г. на торги были добавлены 63 ценные бумаги, включая акции, облигации, паи 12 биржевых инвестиционных фондов и финансовые инструменты рынков акций, облигаций и товарного рынка.