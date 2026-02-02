Объем торгов на «СПБ бирже» в январе увеличился в 31 раз

В 2025 г. объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на «СПБ бирже» увеличился более чем в 30 раз год к году до 1,47 трлн руб. Среднедневной объем торгов вырос в 22 раза и достиг 4,21 млрд руб. Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в декабре составило рекордные за год 1,86 млн. Это в 37 раз превышает показатель годом ранее. Число участников торгов, чьи клиенты совершали сделки на площадке в прошлом году, возросло до 32.