Совет директоров Ozon одобрил допэмиссию 7,42 млн акций

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Озон» одобрил дополнительную эмиссию 7,42 млн акций в рамках реализации программы мотивации.

Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Стоимость размещения обыкновенных акций составит 0,08 руб. за одну бумагу.

2 февраля «Озон» напомнил, что общее собрание акционеров компании уполномочило совет директоров одобрить допразмещение акций в декабре 2025 г. Там пояснили, что новые акции заменят такое же число существующих бумаг, которые были выпущены и зарезервированы для долгосрочной программы мотивации сотрудников в 2021 г., но в силу регуляторных ограничений не могут быть использованы для этого и должны быть погашены.

Оожидается, что выпуск новых акций и погашение аналогичного количества существующих бумаг будут завершены в первом полугодии 2026 г. 

