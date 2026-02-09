Совет директоров Ozon одобрил допэмиссию 7,42 млн акций

2 февраля «Озон» напомнил, что общее собрание акционеров компании уполномочило совет директоров одобрить допразмещение акций в декабре 2025 г. Там пояснили, что новые акции заменят такое же число существующих бумаг, которые были выпущены и зарезервированы для долгосрочной программы мотивации сотрудников в 2021 г., но в силу регуляторных ограничений не могут быть использованы для этого и должны быть погашены.