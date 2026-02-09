Котировки «Ви.ру» снижаются на фоне рекомендации по дивидендам

Выручка «Ви.ру» по МСФО за 2025 г. выросла на 8% по сравнению с 2024 г. и достигла около 183 млрд руб. Чистая прибыль в прошлом году превысила 2,5 млрд руб. Средний чек за год увеличился на 19% и достиг 7200 руб.