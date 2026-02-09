Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Котировки «Ви.ру» снижаются на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Акции ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») на торгах Московской биржи продемонстрировали падение на 3,64% и достигли 72,47 руб. за бумагу по состоянию на 15:55 мск.

Объем торгов акциями превысил 125,2 млн руб.

9 февраля совет директоров «Ви.ру» дал рекомендацию выплатить промежуточные дивиденды по итогам 2025 г. в размере 2 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплаты планируется направить 1 млрд руб.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 25 марта. Внеочередное общее собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения выплаты, пройдет 14 марта.

Выручка «Ви.ру» по МСФО за 2025 г. выросла на 8% по сравнению с 2024 г. и достигла около 183 млрд руб. Чистая прибыль в прошлом году превысила 2,5 млрд руб. Средний чек за год увеличился на 19% и достиг 7200 руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте