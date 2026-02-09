Котировки «Ви.ру» снижаются на фоне рекомендации по дивидендам
Акции ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») на торгах Московской биржи продемонстрировали падение на 3,64% и достигли 72,47 руб. за бумагу по состоянию на 15:55 мск.
Объем торгов акциями превысил 125,2 млн руб.
9 февраля совет директоров «Ви.ру» дал рекомендацию выплатить промежуточные дивиденды по итогам 2025 г. в размере 2 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплаты планируется направить 1 млрд руб.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 25 марта. Внеочередное общее собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения выплаты, пройдет 14 марта.
Выручка «Ви.ру» по МСФО за 2025 г. выросла на 8% по сравнению с 2024 г. и достигла около 183 млрд руб. Чистая прибыль в прошлом году превысила 2,5 млрд руб. Средний чек за год увеличился на 19% и достиг 7200 руб.