Главная / Инвестиции /

«Эталон» получил заявки на 411 млн акций в рамках SPO

Ведомости

Девелопер «Эталон» получил заявки на покупку около 411 млн своих акций в рамках вторичного публичного размещения (SPO) бумаг компании.

Сбор предварительных заявок в рамках SPO прошел с 26 января по 9 февраля. В частности, «Эталон» получил заявку от АФК «Система» на приобретение 377 млн своих акций, заявку дочернего общества компании на 22 млн бумаг для формирования пула мотивационной программы менеджмента, а также заявки на более чем 12 млн акций по остальным компонентам размещения.

9 февраля совет директоров группы установил цену размещения в размере 46 руб. за бумагу и утвердил долгосрочную мотивационную программу менеджмента объемом 22 млн бумаг. Она предусматривает право покупки обыкновенных акций «Эталона» при выполнении стратегических целей, которые связаны с ростом капитализации и увеличением прибыльности компании.

Зачем «Эталону» проводить SPO

Инвестиции / Эмитенты

Финальное число бумаг, размещаемых в рамках SPO, будет объявлено после завершения периода оплаты акций по преимущественному праву, но не позднее 20 февраля. Привлеченные на размещении средства девелопер намерен направить на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные потребности. Кроме того, 14,1 млрд руб. пойдет на финансирование сделки по покупке компании «Бизнес-недвижимость».

26 января «Эталон» объявил о начале сбора заявок на участие в SPO акций на Московской бирже. Уточнялось, что девелопер может разместить до 400 млн бумаг. Общий объем средств, который компания может привлечь в ходе SPO, может составить 18,4 млрд руб.

Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Она работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания была зарегистрирована на Кипре. В апреле 2025 г. она представила документы на регистрацию в РФ.

