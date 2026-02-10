«Эталон» получил заявки на 411 млн акций в рамках SPO

Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Она работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания была зарегистрирована на Кипре. В апреле 2025 г. она представила документы на регистрацию в РФ.