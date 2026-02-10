«Газпром капитал» собирает заявки на облигации объемом от $200 млн
Номинал бумаг составляет $1000. Организаторами выступают «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Газпромбанк, последний также является агентом. Техническое размещение запланировано на 13 февраля.
15 января Московская биржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпром капитала» серий БО-003Р-22 и БО-003Р-23. Они были включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составляет 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, но не превысит 50 лет. Поручителем по займам выступит «Газпром».