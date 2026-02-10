Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Газпром капитал» собирает заявки на облигации объемом от $200 млн

Ведомости

«Газпром капитал» открыл книгу заявок на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Сбор заявок продлится до 15:00 мск 10 февраля.

Номинал бумаг составляет $1000. Организаторами выступают «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Газпромбанк, последний также является агентом. Техническое размещение запланировано на 13 февраля.

15 января Московская биржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпром капитала» серий БО-003Р-22 и БО-003Р-23. Они были включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составляет 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, но не превысит 50 лет. Поручителем по займам выступит «Газпром».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её