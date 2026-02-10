«Газпром капитал» собирает заявки на облигации объемом от $200 млн

Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составляет 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, но не превысит 50 лет. Поручителем по займам выступит «Газпром».