Объем продаж «АПРИ» вырос в 5,4 раза в январе
Объем продаж крупнейшего девелопера в Челябинской области «АПРИ» в январе 2026 г. увеличился в 5,4 раза относительно аналогичного периода 2025 г. и достиг 16 460 кв. м. Рост связан с активизацией спроса в Челябинске и Екатеринбурге.
Объем продаж за месяц в денежном выражении вырос в 5,4 раза до 2,5 млрд руб. по сравнению с 0,5 млрд руб. за такой же период прошлого года. Средняя цена реализации в январе возросла на 15% и составила 165 480 руб. за кв. м против 144 390 руб. за кв. м годом ранее. Показатель также почти на 15% выше, чем в декабре 2025 г.
За месяц доля зарегистрированных договоров с использованием ипотеки составила 97%, что обусловлено ажиотажным спросом на льготный кредит перед изменением правил семейной ипотеки с февраля.
Чистый долг компании снизился на 2,1 млрд руб. и на 31 января составил 36,2 млрд руб. Снижение долговой нагрузки связано с кратным ростом продаж, который позволил обеспечить поступление денег на эскроу-счета и высвободить жилую недвижимость из-под залога.
23 января «АПРИ» успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-13 объемом 2,7 млрд руб. на Мосбирже. Совокупный спрос на бумаги превысил первоначальный номинальный объем почти в три раза. Привлеченные в рамках выпуска средства девелопер собирался направить на пополнение своего оборотного капитала и расчеты по проектному финансированию для наращивания продаж на фоне оживления спроса на рынках присутствия.