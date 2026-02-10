Объем продаж «АПРИ» вырос в 5,4 раза в январе

Объем продаж за месяц в денежном выражении вырос в 5,4 раза до 2,5 млрд руб. по сравнению с 0,5 млрд руб. за такой же период прошлого года. Средняя цена реализации в январе возросла на 15% и составила 165 480 руб. за кв. м против 144 390 руб. за кв. м годом ранее. Показатель также почти на 15% выше, чем в декабре 2025 г.