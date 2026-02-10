Дом.РФ планирует ежегодно наращивать чистую прибыль темпами выше 15%
Основой стратегии TSR стали финансовые цели Дом.РФ, заложенные в стратегию развития компании на период 2025-2030 гг. и на перспективу до 2036 г. Она была разработана для повышения акционерной стоимости госкорпорации в долгосрочной перспективе.
В основе стратегии TSR лежат рост активов до 8,8 трлн руб. в 2028 г., рентабельность капитала (ROE) выше 20%, выплата 50% чистой прибыли в качестве дивидендов и активная работа с инвестиционным сообществом. Дом.РФ при ее разработке опирался на рекомендации Центробанка и Мосбиржи и хочет стать участником программы создания акционерной стоимости площадки.
Генеральный директор корпорации Виталий Мутко заявил о ее потенциале повышения акционерной стоимости за счет эффективного роста бизнеса темпами выше рыночных в сочетании с высокой рентабельностью и выплатами дивидендов на уровне 50% от прибыли. По его словам, компания зафиксирует рекордную чистую прибыль за 2025 г. Ожидается, что в 2026 г. показатель превысит 100 млрд руб.
22 декабря 2025 г. Дом.РФ опубликовал финансовые результаты по итогам 11 месяцев прошлого года. За отчетный период чистая прибыль корпорации выросла на 21% и достигла 78,5 млрд руб. ROE составила 21%. Совокупный кредитный портфель увеличился на 28%. Чистые процентные доходы возросли на 37% до 119 млрд руб. Активы составили 6,2 трлн руб. На фоне роста показателей компания повысила прогноз по прибыли на 2025 г. до 88,1 млрд руб.