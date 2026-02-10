Дом.РФ планирует ежегодно наращивать чистую прибыль темпами выше 15%

Генеральный директор корпорации Виталий Мутко заявил о ее потенциале повышения акционерной стоимости за счет эффективного роста бизнеса темпами выше рыночных в сочетании с высокой рентабельностью и выплатами дивидендов на уровне 50% от прибыли. По его словам, компания зафиксирует рекордную чистую прибыль за 2025 г. Ожидается, что в 2026 г. показатель превысит 100 млрд руб.