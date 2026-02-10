Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 26250 и 26249 11 февраля
Министерство финансов РФ 11 февраля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянными купонными доходами (ОФЗ-ПД) серий 26250 и 26249. В рамках аукционов будут проданы объемы ценных бумаг, оставшиеся для размещения в каждом выпуске. Об этом сообщил Банк России.
ОФЗ-ПД серии 26250, срок погашения которых запланирован на 10 июня 2037 г., имеют 23 полугодовых купонных периода. Первый купонный период составляет 182 дня, а выплата второго купонного дохода состоится 24 июня 2026 г. Купонная доходность установлена на уровне 12% годовых, что соответствует выплате 59,84 руб. за каждую облигацию в первом купоне и 59,84 руб. за облигации со второго по 24-й купонный период.
Облигации ОФЗ-ПД серии 26249, которые будут погашены 16 июня 2032 г., предусматривают 13 полугодовых купонных периодов. Первый купонный период также составляет 182 дня, второй купонный доход будет выплачен 24 июня 2026 г. Ставка купона установлена в размере 11% годовых, что означает выплату 54,85 руб. за каждую облигацию в первом купоне и 54,85 руб. за облигации со второго по 14-й купонный период.
Прием заявок на размещение выпуска серии 26250 состоится с 12:00 до 12:30 мск 11 февраля. С 14:00 мск начнется установление цены отсечения для выпуска. Подача заявок на размещение выпуска серии 26249 пройдет с 14:30 до 15:00 мск, а в 16:30 мск пройдет определение цены отсечения для выпуска.
Заявки на аукционы будут приниматься через Мосбиржу и/или Санкт-Петербургскую валютную биржу.
Минфин РФ 6 февраля зарегистрировал шесть дополнительных выпусков облигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на общую сумму 2,5 трлн руб. Бумаги будут доступны на аукционах с 11 февраля. В частности, зарегистрированы выпуски облигаций 26218 с датой погашения в сентябре 2031 г. и 26246 с погашением в марте 2036 г. до 250 млрд руб. каждый. На аукционах также будут доступны четыре выпуска бумаг до 500 млрд руб. каждый. Среди них 26244 с датой погашения в марте 2034 г., 26245 с погашением в сентябре 2035 г., 26249 с погашением в июне 2032 г. и 26252 с погашением в октябре 2033 г.