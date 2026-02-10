Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 26250 и 26249 11 февраля

Минфин РФ 6 февраля зарегистрировал шесть дополнительных выпусков облигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на общую сумму 2,5 трлн руб. Бумаги будут доступны на аукционах с 11 февраля. В частности, зарегистрированы выпуски облигаций 26218 с датой погашения в сентябре 2031 г. и 26246 с погашением в марте 2036 г. до 250 млрд руб. каждый. На аукционах также будут доступны четыре выпуска бумаг до 500 млрд руб. каждый. Среди них 26244 с датой погашения в марте 2034 г., 26245 с погашением в сентябре 2035 г., 26249 с погашением в июне 2032 г. и 26252 с погашением в октябре 2033 г.