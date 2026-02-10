Объем размещения облигаций «Газпром капитала» составил $250 млн
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом от $200 млн состоялся 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона при открытии книги составлял не выше 7,75% годовых, во время маркетинга он один раз снижался.
Номинал бумаг составляет $1000. Организаторами выступают «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Газпромбанк, последний также будет агентом. Техническое размещение пройдет 13 февраля.
15 января Мосбиржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпром капитала» двух серий. Они были включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составляет 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные. Срок обращения установят до даты старта размещения, он не превысит 50 лет. Поручителем по займам выступит «Газпром».