Выручка ОАК выросла на 64% в 2025 году
Выручка ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») по РСБУ по результатам 2025 г. увеличилась на 64% относительно 2024 г. до 324,8 млрд руб.
Чистая прибыль за год достигла 6,9 млрд руб. по сравнению с убытком 24,1 млрд руб. в предыдущем году. Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря прошлого года составила 769,95 млрд руб.
20 января акционеры ОАК одобрили дополнительную эмиссию акций в размере 2,06 трлн бумаг по закрытой подписке. Стоимость их размещения совет директоров корпорации определит позднее.
ОАК была создана в 2006 г. Она объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и МС-21. Корпорация входит в перечень стратегических организаций.