«Ростелеком» соберет заявки на облигации общим объемом 15 млрд рублей 12 февраля
«Ростелеком» 12 февраля откроет прием заявок на двухлетние облигации серии 001Р-23R. Планируемый объем выпуска составляет 15 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
По облигациям предусмотрена выплата фиксированного ежемесячного купона. Ориентировочная ставка купона – не более 14,75% годовых, что дает доходность к погашению в 15,79%.
Организаторами выпуска выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг», Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Локо-банк, МКБ, Sber CIB, ИБ «Синара», Совкомбанк и Т-Банк. Агент по размещению – Sber CIB. Техническое размещение запланировано на 18 февраля.
Совет директоров 27 декабря утвердил стратегию развития «Ростелекома» на 2026–2030 гг. Как отметил председатель СД компании Дмитрий Медведев, цели, ранее обозначенные в стратегии развития «Ростелекома» на 2021–2025 гг., были успешно реализованы раньше установленного срока. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, развитие компании за последние пять лет было успешным и динамичным.