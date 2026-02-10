«Ростелеком» соберет заявки на облигации общим объемом 15 млрд рублей 12 февраля

Совет директоров 27 декабря утвердил стратегию развития «Ростелекома» на 2026–2030 гг. Как отметил председатель СД компании Дмитрий Медведев, цели, ранее обозначенные в стратегии развития «Ростелекома» на 2021–2025 гг., были успешно реализованы раньше установленного срока. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, развитие компании за последние пять лет было успешным и динамичным.