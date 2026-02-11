Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО сократилась до 186 млрд рублей

Выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 1 446 млрд руб. и 859 млрд руб. соответственно, снизившись на 6,5% и 14,7% год к году. Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам компании без учета курсовых разниц, составила 207 млрд руб. против 553 млрд руб. годом ранее. В компании отметили, что на показатель оказали существенное негативное влияние разовые неденежные факторы, общий эффект которых оценен в 301 млрд руб.