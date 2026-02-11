Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО сократилась до 186 млрд рублей
Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО по итогам 2025 г. составила 186 млрд руб., сократившись почти в два раза по сравнению с 2024 г., когда показатель достигал 500,2 млрд руб. Это следует из опубликованной отчетности компании.
Выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 1 446 млрд руб. и 859 млрд руб. соответственно, снизившись на 6,5% и 14,7% год к году. Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам компании без учета курсовых разниц, составила 207 млрд руб. против 553 млрд руб. годом ранее. В компании отметили, что на показатель оказали существенное негативное влияние разовые неденежные факторы, общий эффект которых оценен в 301 млрд руб.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, выросли на 40,9% и составили 503 млрд руб. против 357 млрд руб. в 2024 г. Объем капитальных вложений снизился на 22,1% – до 150 млрд руб.
20 января сообщалось, что по итогам 2025 г. «Новатэк» увеличил добычу углеводородов на 0,9% – до 673 млн баррелей нефтяного эквивалента, включая 84,57 млрд куб. м природного газа и 14,11 млн т жидких углеводородов. Реализация жидких углеводородов выросла на 8,9% и составила 17,9 млн т, тогда как общий объем реализации природного газа, включая СПГ, сократился на 1,5% – до 76,6 млрд куб. м.