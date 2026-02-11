Индекс Мосбиржи вырос после сообщений о желании Киева провести встречу в РФ
Индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на фоне новостей о возможном визите украинской делегации в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 13:00 мск индикатор прибавлял 1,2%, увеличившись до 2749,56 пункта. К 13:36 мск индекс рос на 1,05%, составляя 2717,04 пункта.
Издание Times of Ukraine со ссылкой на источники написало, что Киев может отправить делегацию на переговоры в Москву. По их данным, такой вариант развития событий был озвучен в ходе последней встречи в Абу-Даби. Гарантами безопасности делегации якобы должны выступить спецпосланник и зять президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.