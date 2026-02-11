Индекс Мосбиржи вырос после сообщений о желании Киева провести встречу в РФ

Издание Times of Ukraine со ссылкой на источники написало, что Киев может отправить делегацию на переговоры в Москву. По их данным, такой вариант развития событий был озвучен в ходе последней встречи в Абу-Даби. Гарантами безопасности делегации якобы должны выступить спецпосланник и зять президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.