Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи вырос после сообщений о желании Киева провести встречу в РФ

Ведомости

Индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на фоне новостей о возможном визите украинской делегации в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:00 мск индикатор прибавлял 1,2%, увеличившись до 2749,56 пункта. К 13:36 мск индекс рос на 1,05%, составляя 2717,04 пункта.

Среди лидеров роста оказались «Норникель» (+3,05%), Эн+ (+2,78%), «Озон» (+2,61%), НЛМК (+2,42%) и «Яндекс» (+2,4%). В то же время дешевели акции «Мосэнерго» (-1,86%), МКПО «ВК» (-1,45%), «Транснефти» (-0,64%). «Сургутнефтегаза» (-0,51%) и «Позитива» (-0,18%).

Издание Times of Ukraine со ссылкой на источники написало, что Киев может отправить делегацию на переговоры в Москву. По их данным, такой вариант развития событий был озвучен в ходе последней встречи в Абу-Даби. Гарантами безопасности делегации якобы должны выступить спецпосланник и зять президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

