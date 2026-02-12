Активность инвесторов на долговом рынке Мосбиржи увеличилась в полтора раза
Частные инвесторы за месяц вложили в облигации на фондовом рынке площадки 93,5 млрд руб. Из них 46,8% составили вложения в рублевые облигации федерального займа (ОФЗ), 50,1% – в рублевые корпоративные облигации, 3,1% – облигации в иностранной валюте.
Объем вторичных торгов на рынке облигаций в январе вырос на 24,3% год к году и достиг 0,93 трлн руб. В частности объем вторичных торгов ОФЗ увеличился на 74,5% до 551 млрд руб., негосударственными облигациями – на 26% до 376,1 млрд руб. Объем первичного рынка составил 546 млрд руб. Доля ОФЗ в объеме первичных размещений достигла 22,2% по сравнению с 13,8% в январе прошлого года.
В сегменте внебиржевых торгов с Центральным контрагентом в январе объем составил 166,3 млрд руб., увеличившись на 43,8% в годовом выражении.
9 февраля Мосбиржа анонсировала допуск облигаций к торгам в выходные дни с 28 марта. Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и наиболее ликвидными корпоративными бумагами в рамках дополнительной сессии с 09:50 до 19:00 мск. Список допущенных к торгам инструментов будет опубликован до начала запуска.