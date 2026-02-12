Активность инвесторов на долговом рынке Мосбиржи увеличилась в полтора раза

Объем вторичных торгов на рынке облигаций в январе вырос на 24,3% год к году и достиг 0,93 трлн руб. В частности объем вторичных торгов ОФЗ увеличился на 74,5% до 551 млрд руб., негосударственными облигациями – на 26% до 376,1 млрд руб. Объем первичного рынка составил 546 млрд руб. Доля ОФЗ в объеме первичных размещений достигла 22,2% по сравнению с 13,8% в январе прошлого года.