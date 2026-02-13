Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ключевую ставку

Такого решения ожидали пять из 21 участника консенсус-прогноза «Ведомостей». Еще 15 аналитиков прогнозировали сохранение ставки, а один ожидал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п. Усредненный консенсус-прогноз экономистов составлял 15,87%.