Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ключевую ставку
Индекс Московской биржи продемонстрировал рост после решения Банка России снизить ключевую ставку до 15,5%.
По состоянию на 13:40 мск индекс IMOEX вырос на 0,3% и достиг 2774 пунктов. Индекс РТС также увеличился на 0,3% и составил 1132,14 пункта.
13 февраля совет директоров Центробанка на заседании опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд.
Такого решения ожидали пять из 21 участника консенсус-прогноза «Ведомостей». Еще 15 аналитиков прогнозировали сохранение ставки, а один ожидал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п. Усредненный консенсус-прогноз экономистов составлял 15,87%.
Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.