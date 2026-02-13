Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ключевую ставку

Ведомости

Индекс Московской биржи продемонстрировал рост после решения Банка России снизить ключевую ставку до 15,5%.

По состоянию на 13:40 мск индекс IMOEX вырос на 0,3% и достиг 2774 пунктов. Индекс РТС также увеличился на 0,3% и составил 1132,14 пункта.

13 февраля совет директоров Центробанка на заседании опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд.

Такого решения ожидали пять из 21 участника консенсус-прогноза «Ведомостей». Еще 15 аналитиков прогнозировали сохранение ставки, а один ожидал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п. Усредненный консенсус-прогноз экономистов составлял 15,87%.

Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь