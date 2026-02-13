РЖД выкупили по оферте 12,09 млн облигаций на 12,1 млрд рублей
Объем выпуска составляет 20 млн облигаций, номинал одной бумаги – 1000 руб.
РЖД разместили 15-летний выпуск серии 001P-05R объемом 20 млрд руб. в феврале 2018 г. по ставке полугодового купона 7,3% годовых до исполненной оферты. Тогда спрос на облигации превысил предложение в 2,75 раза и превысил 55 млрд руб. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и Sberbank CIB.
23 декабря 2025 г. РЖД собрали заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-50R с офертой через три года 10 месяцев. «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке писал, что холдинг зафиксировал объем размещения бумаг на уровне 25 млрд руб. и установил финальный ориентир ставки купона в размере 15,35% годовых.