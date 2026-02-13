РЖД выкупили по оферте 12,09 млн облигаций на 12,1 млрд рублей

23 декабря 2025 г. РЖД собрали заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-50R с офертой через три года 10 месяцев. «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке писал, что холдинг зафиксировал объем размещения бумаг на уровне 25 млрд руб. и установил финальный ориентир ставки купона в размере 15,35% годовых.