Инвестиции

Индекс гособлигаций превысил 118 пунктов впервые с 12 января

Ведомости

Индекс российских государственных облигаций Московской биржи (RGBI) увеличился на 1,01% и достиг 118,59 пунктов по состоянию на 11:20 мск.

Индекс поднялся выше 118 пунктов впервые с 12 января 2026 г. Он растет на фоне решения Банка России понизить ключевую ставку.

13 февраля совет директоров регулятора опустил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Такого решения ожидали пятеро из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, а один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.

Индекс гособлигаций Мосбиржи является основным индикатором рынка государственного долга России. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более года. Площадка рассчитывает показатель с 31 декабря 2002 г.

