Индекс гособлигаций превысил 118 пунктов впервые с 12 января

13 февраля совет директоров регулятора опустил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Такого решения ожидали пятеро из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, а один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.