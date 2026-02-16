Мосбиржа запустила торги аналогом доллара

Торги долларами на Мосбирже не проводились с 13 июня 2024 г. из-за введения Вашингтоном санкций против площадки и Национального клирингового центра (НКЦ). Биржа попала под санкции днем ранее. После остановки торгов американским и гонконгским долларом и евро площадка вернула валютные остатки в рублях брокерам и их клиентам за счет средств, которые не были заблокированы в результате ограничений.