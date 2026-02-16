Мосбиржа запустила торги аналогом доллара
Московская биржа перевела торги валютной парой доллар США – российский рубль из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим торгов CETS.
Инструмент предусмотрен для управления валютной позицией и позволит широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару доллар – рубль при переводе в биржевой режим торгов.
Сделки заключаются с центральным контрагентом, по инструменту реализовано кросс-маржирование и единое обеспечение в рамках позиций на валютном и срочном рынках. Они будут заключаться с 10:00 до 19:00 мск.
Торги долларами на Мосбирже не проводились с 13 июня 2024 г. из-за введения Вашингтоном санкций против площадки и Национального клирингового центра (НКЦ). Биржа попала под санкции днем ранее. После остановки торгов американским и гонконгским долларом и евро площадка вернула валютные остатки в рублях брокерам и их клиентам за счет средств, которые не были заблокированы в результате ограничений.