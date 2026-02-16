Газета
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по привилегированным акциям «Лензолота»

Ведомости

Московская биржа объявила о запуске дискретного аукциона по привилегированным акциям «Лензолота». Такое решение было принято из-за роста котировок более чем на 20%. Аукцион продлится до 16:40 мск.

На 16:06 мск бумаги компании подорожали на 21% и достигли 504 руб. Объем торгов за день составил 42,95 млн руб. по состоянию на 16:30 мск.

В августе 2025 г. акционеры «Лензолота» одобрили ликвидацию компании. В ее поддержку проголосовало 99,86% участников внеочередного голосования. В течение 18 месяцев с момента принятия решения комиссия выполнит необходимые действия, связанные с ликвидацией.

