Акционеры «Лензолота» одобрили ликвидацию компании
Акционеры ПАО «Лензолото» одобрили ликвидацию компании на внеочередном голосовании, говорится в отчете собрания.
За ликвидацию проголосовало 99,86% участвующих. Согласно отчету, в течение 18 месяцев с момента принятия решения комиссия выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией.
Совет директоров ПАО «Лензолото» обсудил вопрос о ликвидации компании 10 июля.
21 мая совет директоров компании утвердил выплату дивидендов за 2024 г. в размере 9,55 руб. на одну привилегированную акцию. Общая сумма выплат составила 3,3 млн руб. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов была установлена на 2 июня.