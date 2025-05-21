СД «Лензолота» утвердил дивиденды в размере 9,55 рубля на «преф» за 2024 год
Совет директоров «Лензолота» утвердил дивиденды за 2024 г. в размере 9,55 руб. на одну привилегированную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Общая сумма выплат составит 3,3 млн руб. В качестве даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установили 2 июня.
23 апреля СД компании принял решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. Оставшуюся часть прибыли, полученную по результатам прошедшего года года, не распределять.
«Лензолото» разрабатывает ряд золотоносных россыпных месторождений в Иркутской области. В 2023 г. компания произвела 103 000 унций аффинированного золота.