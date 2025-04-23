СД «Лензолота» рекомендовал дивиденды за «префы» в размере 9,55 рубля на акцию
Совет директоров золотодобывающей компании (ЗДК) «Лензолото» рекомендовал выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам прошлого года в размере 9,55 руб. за одну ценную бумагу. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Лица, имеющие право на получение данных выплат, будут определены 2 июня.
Было также принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. Оставшуюся часть прибыли, полученную по результатам прошедшего года года, не распределять.
12 апреля на фоне обновления исторического рекорда биржевой стоимости золота котировки акций золотодобывающих компаний на Мосбирже выросли. Тогда привилегированные акции «Лензолота» на пиках дорожали на 15,3% до 3205 руб., в 12:46 мск они торговались по 3080 руб. – на 10,8% дороже. Максимальная за день стоимость акций «Лензолота» составила 18 070 руб. – на 8,9% выше закрытия. К 12:46 мск она скорректировалась до 17 790 руб. и увеличилась на 7,2%.
ЗДК «Лензолото» разрабатывает ряд золотоносных россыпных месторождений в Иркутской области. В 2023 г. компания произвела 103 000 унций аффинированного золота.