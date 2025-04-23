СД «Лензолота» рекомендовал дивиденды за «префы» в размере 9,55 рубля на акцию

12 апреля на фоне обновления исторического рекорда биржевой стоимости золота котировки акций золотодобывающих компаний на Мосбирже выросли. Тогда привилегированные акции «Лензолота» на пиках дорожали на 15,3% до 3205 руб., в 12:46 мск они торговались по 3080 руб. – на 10,8% дороже. Максимальная за день стоимость акций «Лензолота» составила 18 070 руб. – на 8,9% выше закрытия. К 12:46 мск она скорректировалась до 17 790 руб. и увеличилась на 7,2%.