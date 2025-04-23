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СД «Лензолота» рекомендовал дивиденды за «префы» в размере 9,55 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров золотодобывающей компании (ЗДК) «Лензолото» рекомендовал выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам прошлого года в размере 9,55 руб. за одну ценную бумагу. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Лица, имеющие право на получение данных выплат, будут определены 2 июня.

Было также принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. Оставшуюся часть прибыли, полученную по результатам прошедшего года года, не распределять.

12 апреля на фоне обновления исторического рекорда биржевой стоимости золота котировки акций золотодобывающих компаний на Мосбирже выросли. Тогда привилегированные акции «Лензолота» на пиках дорожали на 15,3% до 3205 руб., в 12:46 мск они торговались по 3080 руб. – на 10,8% дороже. Максимальная за день стоимость акций «Лензолота» составила 18 070 руб. – на 8,9% выше закрытия. К 12:46 мск она скорректировалась до 17 790 руб. и увеличилась на 7,2%.

ЗДК «Лензолото» разрабатывает ряд золотоносных россыпных месторождений в Иркутской области. В 2023 г. компания произвела 103 000 унций аффинированного золота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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