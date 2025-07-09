Совет директоров «Лензолота» обсудит вопрос ликвидации компании

21 мая совет директоров компании утвердил выплату дивидендов за 2024 г. в размере 9,55 руб. на одну привилегированную акцию. Общая сумма выплат составила 3,3 млн руб. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов была установлена на 2 июня.