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Совет директоров «Лензолота» обсудит вопрос ликвидации компании

Ведомости

Совет директоров ПАО «Лензолото» планирует обсудить вопрос ликвидации компании на заседании, назначенном на 10 июля. Соответствующая информация появилась в сообщении организации.

Вопрос о ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии хотят вынести на рассмотрение общего собрания акционеров.

21 мая совет директоров компании утвердил выплату дивидендов за 2024 г. в размере 9,55 руб. на одну привилегированную акцию. Общая сумма выплат составила 3,3 млн руб. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов была установлена на 2 июня.

В 2020 г. компания «Полюс» выкупила у ПАО «Лензолото» (которое является холдинговой компанией) активы ЗДК «Лензолото», владеющие россыпными месторождениями. В 2024 г. «Полюс» продал акции золотодобывающей компании группе инвесторов.

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