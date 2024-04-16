«Полюс» продал принадлежавшие ему акции «Лензолота»
Дочерняя компания ПАО «Полюс» «Полюс Красноярск» закрыла сделку по продаже всех принадлежавших ей акций золотодобывающей компании (ЗДК) «Лензолото» группе инвесторов из России, сообщили в компании.
Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков уточнил, что сделка стала очередным этапом реализации операционной стратегии компании и позволит сконцентрировать силы на развитии проектов по добыче золота открытым способом.
12 апреля котировки акций золотодобывающих компаний на Московской бирже выросли на фоне обновления исторического рекорда биржевой стоимости золота. На пиках рост стоимости бумаг в секторе к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня достигал от 2,6 до 19%.
Привилегированные акции «Лензолота» на пиках дорожали на 15,3% до 3205 руб., в 12:46 мск они торговались по 3080 руб. – на 10,8% дороже. Максимальная за день стоимость акций «Лензолота» составила 18 070 руб. – на 8,9% выше закрытия. К 12:46 мск она скорректировалась до 17 790 руб. и увеличилась на 7,2%.
ЗДК «Лензолото» разрабатывает ряд золотоносных россыпных месторождений в Иркутской области. В 2023 г. компания произвела 103 000 унций аффинированного золота.