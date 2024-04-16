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«Полюс» продал принадлежавшие ему акции «Лензолота»

Ведомости

Дочерняя компания ПАО «Полюс» «Полюс Красноярск» закрыла сделку по продаже всех принадлежавших ей акций золотодобывающей компании (ЗДК) «Лензолото» группе инвесторов из России, сообщили в компании.

Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков уточнил, что сделка стала очередным этапом реализации операционной стратегии компании и позволит сконцентрировать силы на развитии проектов по добыче золота открытым способом.

12 апреля котировки акций золотодобывающих компаний на Московской бирже выросли на фоне обновления исторического рекорда биржевой стоимости золота. На пиках рост стоимости бумаг в секторе к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня достигал от 2,6 до 19%.

Привилегированные акции «Лензолота» на пиках дорожали на 15,3% до 3205 руб., в 12:46 мск они торговались по 3080 руб. – на 10,8% дороже. Максимальная за день стоимость акций «Лензолота» составила 18 070 руб. – на 8,9% выше закрытия. К 12:46 мск она скорректировалась до 17 790 руб. и увеличилась на 7,2%.

ЗДК «Лензолото» разрабатывает ряд золотоносных россыпных месторождений в Иркутской области. В 2023 г. компания произвела 103 000 унций аффинированного золота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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