«Селигдар» увеличил объем размещения облигаций с 2 до 3,5 млрд рублей
Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 16,65% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,98% годовых. По выпуску выплатят ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок состоялся 16 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона снизился с 18% до 17,5% годовых, после он уменьшился еще два раза.
Предусмотрена амортизационная структура погашения – по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В итоге индикативная дюрация составит примерно 2,2 года.
Организаторами будут Газпромбанк и Совкомбанк. Техническое размещение пройдет 19 февраля.
22 декабря 2025 г. «Селигдар» разместил «золотые облигации» выпуска серии GOLD03. Этот выпуск был самым длительным в истории холдинга, размещение длилось более года. Срок обращения бумаг составляет 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона – 5,50% годовых, купонный период – 91 день. Номинальная стоимость облигации в качестве условной денежной единицы составит 1 г золота. Денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ.