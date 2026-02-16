«Селигдар» увеличил объем размещения облигаций с 2 до 3,5 млрд рублей

22 декабря 2025 г. «Селигдар» разместил «золотые облигации» выпуска серии GOLD03. Этот выпуск был самым длительным в истории холдинга, размещение длилось более года. Срок обращения бумаг составляет 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона – 5,50% годовых, купонный период – 91 день. Номинальная стоимость облигации в качестве условной денежной единицы составит 1 г золота. Денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ.