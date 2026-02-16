Газета
«Селигдар» увеличил объем размещения облигаций с 2 до 3,5 млрд рублей

Ведомости

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-10 с 2 млрд руб. до 3,5 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 16,65% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,98% годовых. По выпуску выплатят ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок состоялся 16 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона снизился с 18% до 17,5% годовых, после он уменьшился еще два раза.

Предусмотрена амортизационная структура погашения – по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В итоге индикативная дюрация составит примерно 2,2 года.

Организаторами будут Газпромбанк и Совкомбанк. Техническое размещение пройдет 19 февраля.

22 декабря 2025 г. «Селигдар» разместил «золотые облигации» выпуска серии GOLD03. Этот выпуск был самым длительным в истории холдинга, размещение длилось более года. Срок обращения бумаг составляет 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона – 5,50% годовых, купонный период – 91 день. Номинальная стоимость облигации в качестве условной денежной единицы составит 1 г золота. Денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ.

