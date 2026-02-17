Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Лензолота»
Московская биржа запустила дискретный аукцион по акциям «Лензолота» в связи с ростом котировок более чем на 20%. Аукцион продлится до 12:18 мск.
По состоянию на 11:44 мск котировки золотодобывающей компании выросли на 21% и достигли 3680 руб. Объем торгов ее обыкновенными акциями за день достиг 21,2 млн руб. к 12:10 мск.
В августе 2025 г. акционеры «Лензолота» утвердили ликвидацию компании. За нее проголосовало 99,86% участников внеочередного голосования. В течение 18 месяцев с момента принятия решения комиссия выполнит необходимые действия, связанные с ликвидацией.
Последний день торгов в режиме Т+1 должен был пройти 17 февраля 2026 г. 16 февраля Мосбиржа отложила делистинг акций до 26 марта (в режиме торгов Т+1) из-за переноса сроков ликвидации.