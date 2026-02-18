Альфа-банк, «Альфа-капитал» и А1 создадут инвестиционный фонд на 30 млрд рублей

Фонд планирует инвестировать в российские активы, приобретаемые с дисконтом к рыночной стоимости. В числе приоритетных направлений – доли в акционерном капитале, права требования, долговые инструменты, а также иные виды имущественных прав. Предполагается использовать инвестиционные возможности, возникающие в результате корпоративных конфликтов, реструктуризации задолженности, наследственных дел и других сложных ситуаций, с последующим урегулированием и выходом из инвестиций с прибылью.