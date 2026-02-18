Газета
Главная / Инвестиции /

Альфа-банк, «Альфа-капитал» и А1 создадут инвестиционный фонд на 30 млрд рублей

Ведомости

«Альфа-капитал», Альфа-банк и инвестиционная компания А1 договорились о создании нового инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб., ориентированного на вложения в российские активы. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Альфа-банка.

Согласно договоренностям, Альфа-банк выступит якорным инвестором проекта, а «Альфа-капитал» займется управлением активами фонда. А1 в статусе управляющего партнера будет отвечать за поиск и отбор инвестиционных возможностей, работу со специальными ситуациями, урегулирование споров и последующую монетизацию активов.

Генеральный директор А1 Александр Файн отметил, что фонд даст клиентам Альфа-банка возможность инвестировать в проекты А1, которые характеризуются повышенным уровнем риска и, соответственно, потенциально более высокой доходностью.

Частные фонды инвестировали в стартапы около 6,5 млрд рублей за 2025 год

Технологии / ИТ-бизнес

Фонд планирует инвестировать в российские активы, приобретаемые с дисконтом к рыночной стоимости. В числе приоритетных направлений – доли в акционерном капитале, права требования, долговые инструменты, а также иные виды имущественных прав. Предполагается использовать инвестиционные возможности, возникающие в результате корпоративных конфликтов, реструктуризации задолженности, наследственных дел и других сложных ситуаций, с последующим урегулированием и выходом из инвестиций с прибылью.

Основной фокус фонда будет сосредоточен на российских активах, однако до 20% портфеля могут составить компании из стран СНГ. По словам Файна, учреждение фонда даст возможность участвовать в крупных сделках и выкупать активы, включая крупные, у владельцев, которые не хотят продолжать управление бизнесом или передавать его по наследству.

