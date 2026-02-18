Газета
Главная / Инвестиции /

«СПБ биржа» в февральские и мартовские праздники будет проводить торги ежедневно

Ведомости

«СПБ биржа» в праздничные дни 21-23 февраля и 7-9 марта 2026 г. будет проводить торги российскими ценными бумагами и расчетными фьючерсами ежедневно.

С 21 по 23 февраля и с 7 по 8 марта торги будут проводиться с 10:00 мск до 23:50 мск, а 9 марта они начнутся с 07:00 мск и продлятся до 23:50 мск. Расчеты по сделкам, заключенным 21-23 февраля, будут проведены 25 февраля, по сделкам 7-9 марта – 10 марта.

Площадка проводит торги ежедневно, включая выходные и праздничные дни. В выходные инвесторам для заключения сделок доступны 206 российских ценных бумаг, в будни - 228.

6 февраля «СПБ биржа» предупредила, что в выходные дни 28 февраля и 1 марта на площадке не будут проводиться торги в связи с плановым обновлением функционала торговой системы и регламентных процедур. Операции по регистрации и идентификации клиентов участников торгов 28 февраля осуществляться не будут. С 1 марта они станут доступны в обычном режиме. В остальные выходные торги пройдут по стандартному расписанию.

