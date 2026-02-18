«СПБ биржа» в февральские и мартовские праздники будет проводить торги ежедневно

6 февраля «СПБ биржа» предупредила, что в выходные дни 28 февраля и 1 марта на площадке не будут проводиться торги в связи с плановым обновлением функционала торговой системы и регламентных процедур. Операции по регистрации и идентификации клиентов участников торгов 28 февраля осуществляться не будут. С 1 марта они станут доступны в обычном режиме. В остальные выходные торги пройдут по стандартному расписанию.