«Евротранс» разместит на «Финуслугах» внебиржевые облигации
Топливный оператор «Евротранс» 20 февраля 2026 г. разместит внебиржевые облигации с фиксированным купоном объемом 2 млрд руб. на «Финуслугах». Это третий выпуск компании на маркетплейсе.
Прием заявок на покупку бумаг начнется в 09:00 мск. Выплаты фиксированного купона на уровне 19% годовых будут производиться раз в месяц. Номинал облигаций составит 1000 руб., срок обращения – 360 дней.
Купить облигации на «Финуслугах» могут только физические лица на сайте или в приложении маркетплейса. Все сделки проходят напрямую между физлицом и эмитентом.
В феврале кредитный рейтинг «Евротранса» находится на уровне А- со стабильным прогнозом от рейтинговых агентств «Эксперт РА», АКРА, НКР и НРА. Бумаги могут купить совершеннолетние налоговые резиденты России.
20 января совет директоров «Евротранса» утвердил программу облигаций серии 004Р объемом 6 млрд руб. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до пяти лет.