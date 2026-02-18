«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций объемом 50 млрд рублей
ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций объемом 50 млрд руб. с переменной ставкой купона с привязкой к ключевой ставке и сроком 2,5 года. Об этом сообщили в Газпромбанке.
Книга была открыта с предварительными параметрами по объему не менее 25 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 б. п. Объем выпуска по итогам закрытия увеличен в два раза, а спред установлен на уровне 150 б. п.
В Газпромбанке отметили, что это крупнейшее размещение с октября 2023 г. в рублях классических облигаций на российском рынке. В выпуске приняли участие преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб. Технические расчеты по выпуску планируются 24 февраля, агентом по размещению станет Газпромбанк.
В декабре 2025 г. «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в китайских юанях объемом 3 млрд юаней. Заявлялось, что «Газпром» достиг максимальной дюрации среди всех корпоративных юаневых облигаций на локальном рынке с сентября 2022 г.