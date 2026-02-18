Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций объемом 50 млрд рублей

Ведомости

ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций объемом 50 млрд руб. с переменной ставкой купона с привязкой к ключевой ставке и сроком 2,5 года. Об этом сообщили в Газпромбанке.

Книга была открыта с предварительными параметрами по объему не менее 25 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 б. п. Объем выпуска по итогам закрытия увеличен в два раза, а спред установлен на уровне 150 б. п.

В Газпромбанке отметили, что это крупнейшее размещение с октября 2023 г. в рублях классических облигаций на российском рынке. В выпуске приняли участие преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб. Технические расчеты по выпуску планируются 24 февраля, агентом по размещению станет Газпромбанк.

В декабре 2025 г. «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в китайских юанях объемом 3 млрд юаней. Заявлялось, что «Газпром» достиг максимальной дюрации среди всех корпоративных юаневых облигаций на локальном рынке с сентября 2022 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь