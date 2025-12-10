«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд
«Газпром» завершил сбор заявок на четвертый выпуск облигаций в юанях, запланированный на 2025 г. Объем эмиссии составил 3 млрд юаней, а ставка ежемесячного купона – 7,4% на срок в 3,2 года. Об этом сообщили в Газпромбанке.
Отмечается, что «Газпром» достиг максимальной дюрации среди всех корпоративных юаневых облигаций на локальном рынке с сентября 2022 г.
С начала 2025 г. «Газпром» разместил локальные выпуски облигаций на сумму около 375 млрд руб., из которых 72% были в иностранной валюте – юанях, долларах и евро. Это сделало компанию крупнейшим корпоративным эмитентом рыночных квазивалютных облигаций и крупнейшим заемщиком в юанях после Минфина РФ.
Высокий спрос инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 2 до 3 млрд юаней и снизить ставку купона на 35 базисных пунктов по сравнению с первоначальным ориентиром при открытии книги заявок.
56% объема пришлось на клиентов частных банков, брокеров и доверительных управляющих, а 44% – на управляющие компании, инвестиционные фонды и других инвесторов. Три четверти спроса составили заявки с расчетами в юанях, а оставшаяся часть – в рублях. Доля банков в размещении оказалась менее 7%.
Техническую подготовку выпуска планируется завершить 15 декабря 2025 г., а агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что «Газпром» стал первым корпоративным эмитентом, вышедшим на рынок после дебютного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях. Срок выпуска облигаций «Газпрома» совпадает с юаневыми облигациями Минфина России, которые погашаются в 2029 г. По его словам, размещение прошло с аналогичным спредом облигаций компании в долларах и евро на вторичном рынке относительно государственного бенчмарка.
21 ноября «Газпром капитал» зафиксировал объем размещения облигаций серии БО-003Р-07 со сроком обращения 3,5 года в размере 40 млрд руб. Заявки на флоатер с планируемым объемом от 20 млрд руб. были собраны 21 ноября. При открытии книги заявок ориентир спреда составил не выше 160 б. п., в ходе маркетинга он снизился и в финале достиг 150 б. п.
Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB, поручителем – «Газпром». Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.