«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что «Газпром» стал первым корпоративным эмитентом, вышедшим на рынок после дебютного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях. Срок выпуска облигаций «Газпрома» совпадает с юаневыми облигациями Минфина России, которые погашаются в 2029 г. По его словам, размещение прошло с аналогичным спредом облигаций компании в долларах и евро на вторичном рынке относительно государственного бенчмарка.