«Эталон» соберет заявки на акции в рамках заключительного этапа SPO
Девелопер «Эталон» проведет сбор заявок на акции в рамках заключительного этапа вторичного публичного размещения (SPO) бумаг на Московской бирже.
17 февраля завершился срок оплаты акций, подлежащих размещению по преимущественному праву среди акционеров. Оставшиеся неразмещенными 11 млн бумаг будут предложены инвесторам на заключительном этапе сбора заявок. Он состоится 19 февраля на Мосбирже во внебиржевом порядке. Цена размещения установлена в размере 46 руб. за акцию.
Итоги SPO будут объявлены не позднее 20 февраля.
26 января «Эталон» объявил о старте сбора заявок на участие в SPO акций на Мосбирже. Девелопер уточнил, что может разместить до 400 млн бумаг. Общий объем средств, которые могут быть привлечены в ходе SPO, может составить 18,4 млрд руб.
10 февраля «Эталон» сообщил о получении заявок на покупку около 411 млн акций в рамках размещения. Девелопер получил заявку от АФК «Система» на приобретение 377 млн бумаг, заявку дочернего общества компании на 22 млн акций для формирования пула мотивационной программы менеджмента и заявки на более чем 12 млн бумаг по остальным компонентам размещения.
Привлеченные на размещении средства компания намерена направить на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные потребности. Еще 14,1 млрд руб. пойдет на финансирование сделки по покупке компании «Бизнес-недвижимость».