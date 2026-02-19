«Магнит» зафиксировал объем размещения флоатера на уровне 85 млрд рублей

Заявки на флоатер планируемым объемом от 15 млрд руб. были собраны 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составлял не выше 160 б. п., во время маркетинга он два раза снижался и в итоге достиг 135 б. п.