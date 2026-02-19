Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Магнит» зафиксировал объем размещения флоатера на уровне 85 млрд рублей

Ведомости

Ритейлер «Магнит» зафиксировал объем размещения облигаций серии БО-006Р-01 со сроком обращения 2,2 года на уровне 85 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Заявки на флоатер планируемым объемом от 15 млрд руб. были собраны 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составлял не выше 160 б. п., во время маркетинга он два раза снижался и в итоге достиг 135 б. п.

По бумагам будет выплачен плавающий ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки регулятора + спред.

Организаторами выступили ИК «Табула раса», БК «Регион» и Россельхозбанк. Техническое размещение состоится 27 февраля.

3 декабря 2025 г. «Магнит» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-005Р-05 объемом 26,65 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет два года и два месяца. По облигациям предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Доходность будет рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ + спред 140 б. п.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте