«Магнит» зафиксировал объем размещения флоатера на уровне 85 млрд рублей
Заявки на флоатер планируемым объемом от 15 млрд руб. были собраны 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составлял не выше 160 б. п., во время маркетинга он два раза снижался и в итоге достиг 135 б. п.
По бумагам будет выплачен плавающий ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки регулятора + спред.
Организаторами выступили ИК «Табула раса», БК «Регион» и Россельхозбанк. Техническое размещение состоится 27 февраля.
3 декабря 2025 г. «Магнит» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-005Р-05 объемом 26,65 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет два года и два месяца. По облигациям предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Доходность будет рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ + спред 140 б. п.