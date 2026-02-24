Мосбиржа запустила дискретный аукцион по бумагам «Лензолота»
Московская биржа объявила о запуске дискретного аукциона по акциям «Лензолота» из-за падения котировок более чем на 20%. Он продлится до 10:45 мск.
По состоянию на 10:11 мск акции золотодобывающей компании снизились на 20,48% и достигли 3960 руб. Объем торгов бумагами за сутки составляет 31,2 млн руб. на 10:40 мск.
15 августа 2025 г. акционеры «Лензолота» утвердили ликвидацию компании. За нее проголосовали 99,86% участников внеочередного голосования. В течение 18 месяцев с момента принятия решения комиссия выполнит необходимые действия, связанные с ликвидацией.
Последний день торгов в режиме Т+1 должен был состояться 17 февраля 2026 г. 16 февраля Мосбиржа отложила делистинг акций до 26 марта (в режиме торгов Т+1) в связи с переносом сроков ликвидации.