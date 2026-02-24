Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 4 февраля
Индекс Московской биржи в ходе основной сессии торгов поднялся выше 2800 пунктов. Это произошло впервые с 4 февраля 2026 г.
По состоянию на 11:00 мск индекс IMOEX2 вырос на 0,98% до 2807,73 пункта. Индекс РТС также увеличился на 0,98% и достиг 1152,47 пункта.
23 февраля «Ведомости» писали, что за неделю с 16 по 22 февраля лидерами роста на Мосбирже стали бумаги Positive Technologies (+7,4%), «Дом.РФ» (+5,9%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+5,3%), «Фосагро» (+4,3%) и «Т-технологий» (+4,2%). В аутсайдерах оказались бумаги «Мосэнерго» (-10%), «Русала» (-2,8%), «Северстали» (-2,5%), «Интер РАО» (-2,4%) и ПИК (-2,4%).
Эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев заявил, что неделя прошла в надеждах на прогресс в переговорах по Украине. Встреча в Женеве завершилась без значимых результатов, поэтому индекс площадки не смог прорвать отметку 2800 пунктов. Впрочем, далеко от круглого рубежа бенчмарк не ушел, поскольку особых иллюзий инвесторы и не питали, указал он.