Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 4 февраля

Эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев заявил, что неделя прошла в надеждах на прогресс в переговорах по Украине. Встреча в Женеве завершилась без значимых результатов, поэтому индекс площадки не смог прорвать отметку 2800 пунктов. Впрочем, далеко от круглого рубежа бенчмарк не ушел, поскольку особых иллюзий инвесторы и не питали, указал он.