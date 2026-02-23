Итоги торгов на Мосбирже с 16 по 22 февраля

Очередная неделя прошла в надеждах на прогресс в переговорах по Украине, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Встреча в Женеве завершилась без значимых результатов, так что индекс Мосбиржи снова оказался не в силах прорвать отметку 2800 пунктов, констатировал он. Впрочем, далеко от круглого рубежа бенчмарк не ушел, поскольку особых иллюзий инвесторы и не питали, заметил он.