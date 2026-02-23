Итоги торгов на Мосбирже с 16 по 22 февраля

Итоги торгов на Мосбирже с 16 по 22 февраляОчередная неделя прошла в надеждах на прогресс в переговорах по Украине
Лидерами роста за неделю стали бумаги Positive Technologies (+7,4%), Дом.РФ (+5,9%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+5,3%), бумаги «Фосагро» (+4,3%) и «Т-технологий» (+4,2%). В аутсайдерах оказались бумаги «Мосэнерго» (-10%), «Русала» (-2,8%), «Северстали» (-2,5%), «Интер РАО» (-2,4%) и ПИК (-2,4%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 0,13% (+1 коп.) до 11,11 руб. Курс доллара США на вторник Банк России установил на отметке 76,75 руб. (-44 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 90,28 руб. (-1,3 руб.). Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 6,3% до $71,3/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 5,6% до $66,4/барр.
Очередная неделя прошла в надеждах на прогресс в переговорах по Украине, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Встреча в Женеве завершилась без значимых результатов, так что индекс Мосбиржи снова оказался не в силах прорвать отметку 2800 пунктов, констатировал он. Впрочем, далеко от круглого рубежа бенчмарк не ушел, поскольку особых иллюзий инвесторы и не питали, заметил он.
Настроения поддержала благоприятная статистика: в январе инфляция в России составила 1,62% (ощутимо ниже ожиданий Центробанка и аналитиков), годовой показатель продолжил замедляться (до 5,86% на 16 февраля), инфляционные ожидания тоже ослабли (до 13,1% в феврале), указывает Шепелев. Все это подпитывает надежды на дальнейшее снижение ключевой ставки в марте, говорит он.
Сентимент в начале этой недели может быть подавленным в отсутствие новостей по Украине: во вторник ЕС планирует принять 20-й пакет антироссийских санкций, не исключен всплеск цен на нефть и драгоценные металлы, если противостояние США с Ираном перейдет в горячую стадию, рассуждает Шепелев. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 24 февраля – 2720–2820 пунктов, по курсу юаня – 10,9–11,2 руб., по курсу доллара – 76–78 руб.
Высокие ставки в экономике, продажи валюты по бюджетному правилу, низкая активность импортеров и ралли нефти и металлов все так же поддерживают рубль, перечисляет Шепелев. Весной системное давление на национальную валюту может увеличить дальнейшее смягчение монетарной политики, допустил он.
На этой неделе ВТБ, Сбербанк, «Ростелеком», Ozon, «Интер РАО» и «Европлан» раскроют финансовые результаты за 2025 г. по международным стандартам, а ТГК-1 – по российским. Совет директоров «Газпрома» обсудит перспективы развития экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В США выйдут отчетности Nvidia, Lowe’s, HSBC и данные по ценам производителей, в еврозоне – индекс потребительских цен за январь, а китайские биржи откроются после новогодних каникул.