Котировки «Транснефти» упали после санкций Великобритании

Ограничения затронули девять российских банков, включая «Точка банк», АО «Русатом оверсиз» и другие структуры «Росатома», «Транснефть» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционный список после обновления также вошли 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Под рестрикции попали два грузинских телеканала.