Котировки «Транснефти» упали после санкций Великобритании
Акции «Транснефти» на торгах Московской биржи подешевели на фоне новости о включении в новый санкционный список Великобритании.
По состоянию на 11:55 мск котировки компании упали на 1,32% и достигли 1425,8 руб. за бумагу. Объем торгов за сутки составляет 517 млн руб.
24 февраля правительство Великобритании распространило санкции против России на дополнительные 297 позиций. В обновленный перечень включили еще 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов.
Ограничения затронули девять российских банков, включая «Точка банк», АО «Русатом оверсиз» и другие структуры «Росатома», «Транснефть» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционный список после обновления также вошли 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Под рестрикции попали два грузинских телеканала.