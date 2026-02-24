Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 25 февраля

Инвесторам предложат бумаги серии 26253 с погашением 6 октября 2038 г. и серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. в объеме остатков, которые доступны для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут осуществляться на следующий рабочий день.