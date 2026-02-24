Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 25 февраля
Министерство финансов 25 февраля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторам предложат бумаги серии 26253 с погашением 6 октября 2038 г. и серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. в объеме остатков, которые доступны для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут осуществляться на следующий рабочий день.
18 февраля Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26254 с погашением 3 октября 2040 г.
Спрос на облигации достиг 289,09 млрд руб. Всего были размещены бумаги на 255,2 млрд руб., выручка от размещения составила 247,02 млрд руб. Цена отсечения достигла 92,3680% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,75% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,5204% от номинала, средневзвешенная доходность – 14,73% годовых.