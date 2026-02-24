Чистая прибыль «Черкизово» выросла на более чем 50% в 2025 году

По итогам всего 2025 г. чистая выручка компании выросла на 11,4% по сравнению с 2024 г. В IV квартале рост составил 11,8% в годовом выражении. В сегменте фудсервиса продажи увеличились на 19% в денежном и на 17% в натуральном выражении, оставаясь одним из ключевых драйверов результатов. Экспортные продажи выросли на 11% в денежном и на 20% в натуральном выражении.