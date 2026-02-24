Чистая прибыль «Черкизово» выросла на более чем 50% в 2025 году
В IV квартале 2025 г. скорректированная чистая прибыль ПАО «Черкизово» по МФСО увеличилась на 50,7% до 9,2 млрд руб. против 3,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
По итогам всего 2025 г. чистая выручка компании выросла на 11,4% по сравнению с 2024 г. В IV квартале рост составил 11,8% в годовом выражении. В сегменте фудсервиса продажи увеличились на 19% в денежном и на 17% в натуральном выражении, оставаясь одним из ключевых драйверов результатов. Экспортные продажи выросли на 11% в денежном и на 20% в натуральном выражении.
Кроме того, в IV квартале валовая прибыль выросла на 14,8%.
Скорректированный показатель EBITDA за год увеличился на 21,8% – с 46,4 млрд до 56,5 млрд руб. В IV квартале рост EBITDA составил 57,9%.
Чистые процентные расходы увеличились со 11,3 млрд руб. в 2024 г. до 19,5 млрд руб. в 2025 г. на фоне высокой стоимости заемного капитала. Свободный денежный поток по итогам 2025 г. стал положительным и составил 7,6 млрд руб.
Капитальные затраты сократились на 33,1% до 24,3 млрд руб.
По состоянию на конец года чистый долг составил 139,9 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,5 против 3,0 годом ранее.
24 ноября 2025 г. чистая выручка «Черкизово» по МСФО по итогам III квартала 2025 г. увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 73,9 млрд руб.