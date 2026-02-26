Интерес инвесторов к драгметаллам увеличился более чем на 40% в 2025 году
Число открытых в ВТБ обезличенных металлических счетов по итогам 2025 г. выросло более чем на 40%, а за январь 2026 г. показатель увеличился почти на 10%. Об этом сообщили «Ведомостям» в банке.
Общий объем драгметаллов в финансовой организации возрос за год на 46%. Количество «золотых» счетов увеличилось на 50%. Объем металла на них вырос на 16%. Интерес к золоту проявляют новые и действующие клиенты из-за существенного роста котировок драгметалла. Стоимость золота достигла в начале этого года отметки около $5000 за тройскую унцию. За прошлый год доходность составила +28%, в 2026 г. рост усилился еще на 17%.
Рынок серебра показал самую яркую динамику по объемам. При увеличении числа счетов в 2025 г. на 36% объем металла на них возрос на 51%. По данным Центробанка, в прошлом году цена на серебро выросла на 96% и с начала года удерживает высокие отметки. Стоимость металла, устанавливаемая регулятором, на 25 февраля составила 214,21 руб. за грамм. Клиенты банка также формируют портфели в платине и палладии. Их общий объем достиг около 1 т.
Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что драгметаллы, которые традиционно считались консервативным инструментом сбережений, превращаются в массовый инвестпродукт. Рост происходит на фоне повышения финансовой грамотности населения и поиска надежных активов.
28 января «Ведомости» писали, что ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам с золотом и серебром. По словам экспертов, это обусловлено ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах объяснил, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».