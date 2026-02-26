Интерес инвесторов к драгметаллам увеличился более чем на 40% в 2025 году

Рынок серебра показал самую яркую динамику по объемам. При увеличении числа счетов в 2025 г. на 36% объем металла на них возрос на 51%. По данным Центробанка, в прошлом году цена на серебро выросла на 96% и с начала года удерживает высокие отметки. Стоимость металла, устанавливаемая регулятором, на 25 февраля составила 214,21 руб. за грамм. Клиенты банка также формируют портфели в платине и палладии. Их общий объем достиг около 1 т.