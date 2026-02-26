Чистая прибыль «Сибура» по МСФО выросла на 4,5% за 2025 год

За прошлый год компания увеличила объемы продажи нефтехимических продуктов на 1,1% до 9,7 млн т. Это произошло в основном за счет роста реализации полипропилена и полиэтилена. Продажи полиэтилена выросли на 3,8% и достигли 2,9 млн т, полипропилена – на 3,7% до 1,7 млн т.