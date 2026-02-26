Чистая прибыль «Сибура» по МСФО выросла на 4,5% за 2025 год
Чистая прибыль «Сибур холдинга» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 4,5% относительно предыдущего года и достигла 205,15 млрд руб.
Выручка компании сократилась на 10,4% в годовом выражении и составила 1,05 трлн руб. На показатель повлияли снижение международных нефтехимических котировок в сочетании с укреплением курса рубля к доллару и сокращение потребления синтетических материалов на внутреннем рынке в нескольких отраслях из-за падения деловой активности.
Показатель EBITDA снизился на 22,5% год к году до 370 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35,2%. Чистый долг вырос на 21,5% и достиг 1,05 трлн руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2025 г. составило 2,8х в рублевом выражении.
За прошлый год компания увеличила объемы продажи нефтехимических продуктов на 1,1% до 9,7 млн т. Это произошло в основном за счет роста реализации полипропилена и полиэтилена. Продажи полиэтилена выросли на 3,8% и достигли 2,9 млн т, полипропилена – на 3,7% до 1,7 млн т.
1 октября 2025 г. акционеры «Сибур холдинга» единогласно одобрили дивиденды по итогам первого полугодия прошлого года в размере 11,2 млрд руб. На 1 обыкновенную акцию пришлось 8,60 руб. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по итогам I квартала 2025 г. в размере 10,5 млрд руб. акционеры дополнительно получили 4,43 руб. на бумагу.